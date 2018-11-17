Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ

Контрабандные поставки бельгийских и голландских груш в РФ составили 240 млн евро

В Россию с момента введения в августе 2014 года продовольственного эмбарго в отношении стран-членов Евросоюза в ответ на применение ими антироссийских санкций контрабандным путем ежегодно завозилось около 70 тысяч тонн бельгийских и голландских груш, общая стоимость нелегального экспорта оценивается в 240 миллионов евро, сообщила в субботу газета De Morgen.

По ее данным, российские импортеры фруктов и овощей покупают бельгийские и голландские груши в Литве и Белоруссии, чьи продавцы "маскируют происхождение груш посредством сертификатов, приобретенных у коррумпированных органов здравоохранения, маркируя их как произведенные в Африке". Контрабандные поставки бельгийских груш в Россию составляют около половины экспортного объема, который предшествовал введению российского продовольственного эмбарго, отмечает издание.