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«Турецкий поток» может пройти через Сербию
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«Турецкий поток» может пройти через Сербию 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В случае одобрения профильными структурами Евросоюза продолжение газопровода "Турецкий поток" может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию до газораспределительного центра в австрийском Баумгартене. Об этом в интервью газете "Сербский телеграф" сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы удовлетворены ходом строительства "Турецкого потока" в двухниточном варианте. Вместе с тем мы учитываем печальные уроки "Южного потока", — заявил глава МИД РФ.
Как добавил Лавров, российские компании, такие, как "Газпром", весьма заинтересованы работе в энергетической сфере Сербии. У межправительственного российско-сербского комитета по торговле подготовлены большие совместные планы, пишет ТАСС.
"Турецкий поток" представляет собой газопровод по дну Черного моря до европейской части Турции и Греции. Запуск планируется в конце 2019 года.
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