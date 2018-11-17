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Костин назвал альтернативу форуму в Давосе
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Костин назвал альтернативу экономическому форуму в Давосе 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита АТЭС рассказал об альтернативе экономическому форуму в Давосе.
«У нас есть питерский форум международный (Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — прим. ВЗГЛЯД), который, вы знаете, привлекает очень много участников из-за рубежа и лидеров государств», — приводит РИА «Новости» слова Костина.
Глава ВТБ отметил, что в этом году на ПМЭФ присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и другие руководители стран.
Ранее стало известно, что российским предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии экономического форума в Давосе в связи с действием американских санкций.
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