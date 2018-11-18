Раскрыта крупная контрабанда из ЕС в Россию

СМИ: Нидерланды и Бельгия продают груши в Россию в обход санкций

Садоводы Нидерландов и Бельгии активно действуют в обход российских ограничений на импорт продовольственной продукции и продали с 2014 года груш сорта "Конференция" на €240 млн С таким утверждением выступила газета de Volkskrant в своем субботнем материале.

По данным издания, фрукты "провозятся в Россию импортерами через Литву и Белоруссию". "Они маскируют страну происхождения груш путем покупки сертификатов у коррумпированных продовольственных органов, особенно в Африке, — утверждает газета. — Таким образом, внезапно оказывается, что груши поставляются не из Нидерландов, а из какой-либо африканской страны".

"Благодаря таким конструкциям почти половина от общего объема торговли грушами с Россией сохраняется, несмотря на ограничения, — отмечает "Фолкскрант" со ссылкой на торговую статистику. — Каждый год около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш прибывает в Россию. Предприниматели зарабатывают на этом не менее €56 млн в год. Каждый день в среднем 10 фур с "санкционными грушами" въезжают в РФ".

В письменном ответе на запрос газеты Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Нидерландов заявило, что "знает только со слухов" о незаконной торговле. В ведомстве также обратили внимание, что контроль за соблюдением ограничительных мер является ответственностью России.

Согласно газете, до введения запрета шестая часть голландских груш и треть всех бельгийских груш шли на экспорт в РФ.