Раскрыта крупная контрабанда из ЕС в Россию

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СМИ: Нидерланды и Бельгия продают груши в Россию в обход санкций 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Садоводы Нидерландов и Бельгии активно действуют в обход российских ограничений на импорт продовольственной продукции и продали с 2014 года груш сорта "Конференция" на €240 млн С таким утверждением выступила газета de Volkskrant в своем субботнем материале.
По данным издания, фрукты "провозятся в Россию импортерами через Литву и Белоруссию". "Они маскируют страну происхождения груш путем покупки сертификатов у коррумпированных продовольственных органов, особенно в Африке, — утверждает газета. — Таким образом, внезапно оказывается, что груши поставляются не из Нидерландов, а из какой-либо африканской страны".
"Благодаря таким конструкциям почти половина от общего объема торговли грушами с Россией сохраняется, несмотря на ограничения, — отмечает "Фолкскрант" со ссылкой на торговую статистику. — Каждый год около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш прибывает в Россию. Предприниматели зарабатывают на этом не менее €56 млн в год. Каждый день в среднем 10 фур с "санкционными грушами" въезжают в РФ".
В письменном ответе на запрос газеты Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Нидерландов заявило, что "знает только со слухов" о незаконной торговле. В ведомстве также обратили внимание, что контроль за соблюдением ограничительных мер является ответственностью России.
Согласно газете, до введения запрета шестая часть голландских груш и треть всех бельгийских груш шли на экспорт в РФ.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и впоследствии неоднократно расширял и продлевал их. Россия в августе 2014 года ввела ответные ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза ряда наименований сельскохозяйственной продукции.
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