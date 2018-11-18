Сели на трубу

Пока Россия в импортозаместительном угаре старается сократить зависимость национальной экономики от экспорта энергоресурсов, власти Польши пытаются соответствовать европейскому тренду на снижение газовой зависимости от России. Польский спрос моментально нашел предложение у американских, норвежских и катарских поставщиков. Правда, для Варшавы это может оказаться сменой одной зависимости на другую, причем более дорогую. Два стула польской газовой независимости — в материале «Ленты.ру»

Захомутали

Польша — старейший потребитель российского газа. Закупки начались еще во время Второй мировой войны — в 1944 году. Долгие десятилетия у страны, входившей в соцблок, не было возможности выбирать поставщика. Но, даже когда в 1996 году пришло время подписывать первый рыночный контракт, Варшава доверилась Москве. Договор был заключен сразу на 26 лет — до 2022-го, его условия, как водится в таких случаях, не разглашались. Известно только, что польская государственная PGNiG обязалась ежегодно закупать у «Газпрома» 8,7 миллиарда кубометров топлива (по принципу «бери или плати», take-or-pay) и еще дополнительные 1,5 миллиарда на свое усмотрение.

Поначалу дела шли гладко, и отношения партнеров можно было назвать безоблачными. Не мешали даже периодические демарши соседней Украины, которая требовала для себя особых условий (дважды это приводило к прекращению поставок под самый Новый год). В 2010 году Москва и Варшава даже собирались продлить соглашение еще на 15 лет — до 2037-го, с одновременным увеличением объема закупок. Но в последний момент что-то сорвалось.

Рассудили

Уже через два года между странами произошел разлад. PGNiG, еще недавно не имевшая никаких претензий, заявила, что договор устарел и на мировом рынке давно установились совсем другие цены. Компания настаивала на скидке, и в итоге российский концерн согласился уступить 10 процентов (точная формула ценообразования по-прежнему не раскрывалась). Вскоре выяснилось, что это было только начало — минутной слабостью «Газпрома» воспользовались Греция, Литва, Германия и Италия. И всем им пришлось идти навстречу.

Глядя на это, польские власти довольно потирали руки. «На газовом рынке постепенно начинают преобладать интересы клиентов, а не поставщиков», — говорил осенью 2013 года вице-премьер Януш Пехочиньский. Через несколько месяцев мировые цены на нефть (а вслед за ними и на газ) рухнули, и это дало официальный повод для новых переговоров. На этот раз быстрого успеха они не принесли, и в 2016 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж. Разбирательство ожидаемо затянулось — на то, чтобы вынести решение по тяжбе «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» , тому же суду потребовалось почти четыре года. За это время стороны успели поспорить еще и из-за транзита российского газа. Варшаве не понравилось, что Евросоюз разрешил «Газпрому» использовать дополнительные мощности немецкого газопровода OPAL, прямого конкурента маршрута «Ямал — Европа», проходящего по территории Польши. Европейские суды встали на сторону Москвы, тогда Варшава и обратилась в Стокгольмский арбитраж.

Промежуточное решение арбитража по иску PGNiG подоспело в июне 2018 года. Оппоненты трактовали его по-разному: польская компания заявила, что за ней признали право требовать изменения цены; по версии «Газпрома», это право и без того было прописано в контракте, но суд постановил, что сейчас для его пересмотра нет никаких оснований. Узнать, о чем на самом деле идет речь в решении, невозможно, поскольку его копии высылаются только противоборствующим сторонам. Неясно и то, когда будет вынесено окончательное постановление.

Тем временем Польша вовсю ищет замену российскому топливу. Первые попытки предпринимались еще в 2015 году. Тогда в только что построенный терминал по регазификации (переводу обратно в газообразное состояние) сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце прибыл танкер из Катара. Преимущество СПГ перед традиционным природным газом заключается в том, что для его доставки не нужно строить трубопровод — можно обойтись обычным транспортом. Сначала партии были небольшими — по 210 тысяч кубометров, но в 2017 году PGNiG подписала долгосрочный контракт с Qatargas на ежегодную закупку 2 миллионов тонн (2,7 миллиарда кубометров) СПГ.

Статуя энергетической свободы

Но главные надежды в Польше возлагают на США. Летом прошлого года была закуплена пробная партия американского СПГ. Президент США Дональд Трамп тогда заверил, что Вашингтон готов стать для Варшавы и других стран Восточной Европы надежным поставщиком топлива на постоянной основе. После этого пятилетний контракт был заключен с британской Centrica LNG (поставлять она будет американский СПГ). В этом году PGNiG взялась за дело всерьез: в октябре договорилась с Venture Global LNG (два миллиона тонн СПГ ежегодно с 2022 по 2041 год), в ноябре — с Cheniere Marketing International (0,52 миллиона тонн до 2022 года, 29 миллионов тонн в следующие 20 лет). В обоих случаях газ будет поставляться с терминалов в Луизиане и Техасе.

При подписании контракта с Cheniere присутствовал министр энергетики США Рик Перри . «Сегодня великий день для Европы, — заявил он. — Сотрудничество с США дает свободу и независимость, а диверсификация источников энергии — источник развития польской экономики». В том же ключе высказался и президент Польши Анджей Дуда : по его словам, Варшава обезопасила от российского влияния всю Центральную и Восточную Европу.

Глава PGNiG Мацей Возняк утверждает, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30 процентов дешевле российского природного газа: «Понимаю, что вы удивлены, но такой уж мы делаем бизнес». В России с такой оценкой не согласны: «Газпром» утверждает, что в 2018 году нарастил объем поставок в соседнюю страну сразу на 10 процентов — до 10,5 миллиарда кубометров. Это больше, чем прописано в контракте, а значит, условия полностью устраивают Польшу. По расчетам отечественных аналитиков, СПГ из США обойдется примерно на 25 процентов дороже российского газа. Одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов уже предостерег Варшаву от попадания в американское рабство.

Чтобы не угодить в него, поляки совмещают поставки американского газа с норвежским. Причем в данном случае речь идет не просто о сотрудничестве, а о покупке доли в месторождении Tommeliten Alpha с разведанными запасами в 12,8 миллиарда кубометров газа и 5 миллионов тонн нефти. Оно расположено рядом с одним из крупнейших в Европе месторождений газа Ekofisk. Ожидается, что между ними проложат тоннель. Акционерами компании-оператора Tommeliten Alpha являются американская ConocoPhillips, французская Total и норвежская «дочка» итальянской Eni. За 42 процента PGNiG заплатила 220 миллионов долларов. Добычу планируется начать в 2024 году, правда, есть одна проблема: добытый газ будут доставлять в Польшу по еще только строящемуся трубопроводу Baltic Pipe («Балтийская труба»). Прокладывать его начали в 2001 году, с тех пор проект несколько раз замораживался. Власти надеются уложиться к 2022 году, но гарантии пока нет.

Дальше сами

При этом продолжать сотрудничество с Москвой Варшава больше не собирается. «Мы не для того диверсифицируем свои поставки, чтобы подписывать новый договор с "Газпромом"», — говорил весной представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский . По его словам, истекающее в 2022 году соглашение с «восточным поставщиком», которое сейчас обеспечивает страну примерно 57 процентами требуемого газа, «просто закончится».

Такой расклад на руку США. Американский лидер не раз заявлял о намерении Штатов стать энергетической державой и потеснить российский газ на европейском рынке. Вашингтон пытается помешать строительству трубопровода «Северный поток-2», который с 2020 года соединит Россию с Европой в обход Украины и Польши. Против его строительства выступает и Киев, но там уже практически смирились с тем, что транзитных платежей скоро станет намного меньше. Евросоюз во главе с Германией рад новому маршруту, однако понимает, что он тоже может стать безальтернативным источником топлива. Поэтому канцлер Ангела Меркель , отражающая нападки Трампа, взяла обещание с российского президента Владимира Путина не отказываться полностью от старых путей транзита.