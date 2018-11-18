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Польша «рассекретила» грозные планы России
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В Польше заявили о возможном наступлении России на Украину 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2», призванного довести российский газ до центра Европы. В подтверждение своей правоты он процитировал Ленина, сообщает агентство PAP.
Как полагает Моравецкий, после запуска газопровода, украинская транспортная система перестанет играть для Москвы «столь важную роль». Он считает, что может получиться так, что Россию «ничто не остановит» в стремлении «пойти на Киев».
«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит», — сказал Моравецкий.
Он также подчеркнул, что Россия вкладывает средства от продажи газа в Европу в модернизацию армии.
«Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим», — сказал премьер.
Ранее появились сообщения о том, что США и Украина договорились о совместной работе против «Северного потока — 2».
Американская администрация последовательно выступает против этого трубопровода с тех пор, как его проект был впервые рассмотрен в 2015 году, опасаясь, что он навредит Украине в ее прибыльной позиции промежуточного звена между Россией и Европой.
Многие страны Центральной и Восточной Европы также являются противниками проекта, который, как они опасаются, усилит энергетическое давление Москвы на Европу, удвоив количество природного газа, поступающего непосредственно из России в Германию.
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