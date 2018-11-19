ЕС намерен ужесточить правила об иностранных инвестициях

Брюссель вводит ограничения, опасаясь роста активности Китая, угрожающей политической стабильности Евросоюза

Правительство ЕС и Европарламент могут договориться о законопроекте, касающимся проверки прямых иностранных инвестиций, 20 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на члена комитета по международной торговле Европарламента Франка Пруста.

Обе стороны уже согласовали 95% текста, и цель встречи в Брюсселе — преодолеть разногласия по поводу оставшейся части, которая включает в себя политически чувствительный вопрос о том, как далеко члены ЕС могут зайти, выражая озабоченность по поводу прямых иностранных инвестиций своих партнеров.

В ходе обсуждений учитывается то, что большая часть бизнеса в ЕС развивается в тени «драмы Brexit», по поводу которой 25 ноября состоится специальный европейский саммит, на котором должна быть одобрена сделка о выходе Великобритании из состава ЕС.

Издание отмечает, что по всему западному миру растет озабоченность по поводу рисков национальной безопасности, связанных с иностранными инвестициями, особенно китайских.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заблокировал сделку поддерживаемого Китаем инвестора по покупке Lattice Semiconductor Corp., сославшись на опасения по поводу угрозы национальной безопасности. В этом году правительство Германии впервые отвергло китайскую заявку, наложив вето на потенциальную покупку станкостроительного производителя Leifeld Metal Spinning AG.

“Мы наверстываем упущенное время, — сказал Пруст, — Все остальные мировые державы имеют свои собственные системы отбора инвестиций. Только в Европе нет такого инструмента. ”

Европейская комиссия предложила в сентябре прошлого года блочный «механизм сотрудничества» для прямых иностранных инвестиций путем сочетания сбора данных, обмена информацией и рычагов давления на партнеров.

Закон создаст механизм оповещения о будущих иностранных инвестициях в Европе и централизованную базу данных о тех сделках, которые будут происходить после того, как система начнет работать. При этом правительства стран ЕС оставляют за собой право о принятии конечного решения. Ведь передав власть над денежно-кредитной, конкурентной и торговой политикой ЕС, страны-члены союза по-прежнему ревностно охраняют свой суверенитет в таких областях, как инвестиции и безопасность.