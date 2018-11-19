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Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
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В Кремле прокомментировали слова премьера Польши о «Северном потоке — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным заявление премьер-министра Польши по "Северному потоку-2", подчеркнув, что этот проект выгоден Европе.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Гамбурге, заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". По словам главы польского правительства, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы "столь важную роль".
"Это неудачное заявление. "Северный поток-2" — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект. Причем он экономически привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего, в Германии", — заявил журналистам Песков.
Он отметил, что объемы потребления газа в Европе растут. "Альтернативой российского природного газа является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция ощутимо дороже", — подчеркнул Песков.
"Подобные инсинуации, как те, которые вы упомянули — это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Вы знаете, что много нападок. Мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный им, более дорогой, американский газ", — добавил пресс-секретарь президента.
"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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