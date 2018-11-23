ЦБ отозвал лицензию у Русского ипотечного банка

Банк России с 23 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского ипотечного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 190 место в банковской системе РФ с активами 13 млрд рублей, собственные средства составляли 1,8 млрд рублей, средства населения — 8,3 млрд рублей.