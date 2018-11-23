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ЦБ отозвал лицензию у Русского ипотечного банка 

Прайм + ещё 8 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 23 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского ипотечного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов.
По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 190 место в банковской системе РФ с активами 13 млрд рублей, собственные средства составляли 1,8 млрд рублей, средства населения — 8,3 млрд рублей.
По данным Банка России, на 19 апреля 2018 года акциями банка напрямую владели семь физических лиц и три ООО. Самые крупные доли (по 18,2276%) приходятся на председателя совета директоров банка Владимира Саламандра и Максима Касаткина.
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Максим Касаткин , Центральный банк России , Экономика , Недвижимость , Рынки
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