Репутация ОПЕК+ спасена. В Вене договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки

Переговоры членов ОПЕК и других стран-экспортеров нефти завершились в пятницу договоренностью снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года. Три дня напряженных консультаций грозили обернуться срывом сделки. Однако после того как к переговорам присоединилась Россия, их результаты удовлетворили всех — даже тех, кто договариваться не хотел.

Декабрьская встреча стран-экспортеров нефти не задалась еще в ноябре. На предварительной встрече в Абу-Даби мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждал вопрос остановки быстрого роста добычи и перехода к ее сокращению. Идею выдвинула Саудовская Аравия, которая меньше чем за полгода добавила на рынок 1,1 млн баррелей в сутки, пытаясь заместить выбывающее из-за санкций иранское горючее. Однако в одиночку сокращать добычу королевство не станет, предупреждал саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех и призывал Россию — своего ближайшего союзника на рынке нефти — сбалансировать ситуацию совместными усилиями.

Россия также наращивала добычу с июня и увеличила ее на 0,4 млн баррелей в сутки. Но глава Минэнерго Александр Новак отвечать на предложение аль-Фалеха не спешил и призывал внимательнее изучить ситуацию с иранским экспортом и макропрогнозы на 2019 год.

Снова подумать о сокращении добычи Эр-Рияд призвал Москву после 5 ноября, когда США ввели против Ирана более мягкие, чем ожидалось, санкции. Как оказалось, крупнейшие покупатели его нефти — Китай и Индия — смогут продолжить закупать горючее еще в течение полугода. Кроме того, сами Соединенные Штаты переживают вторую сланцевую революцию на фоне высоких цен на нефть и планируют уже весной 2019 года установить новый рекорд по добыче, преодолев отметку 12 млн баррелей в сутки.

Все это заставило рынок усомниться в том, что санкции против Ирана приведут к дефициту, и, как следствие, котировки Brent, достигшие в октябре $86 за баррель, растеряли к концу ноября более 30%.

Миссия всех помирить

Но несмотря на это, к министерской конференции ОПЕК+ в Вене союзники подошли без согласованных позиций. Больше других интерес и беспокойство вызывала позиция России, которая официально готовность сокращать не озвучивала, но и не отвергала.

В отсутствие комментариев в СМИ звучали самые разные данные о том, насколько Россия может сократить добычу — от 140 до 300 тыс. баррелей в сутки. Как выяснилось позднее, реальной квотой для Москвы стало сокращение на 228 тыс. баррелей в день, о чем источник ТАСС сообщил еще до окончания совещания министров.

Помимо этого, согласия не было и внутри самого ОПЕК: страны не могли договориться между собой об объемах сокращения и о том, какой месяц брать за базовый. Один из участников переговоров в беседе с журналистами оценивал вероятность сокращения сделки лишь в 60%.

Позднее выяснилось, что основным камнем преткновения оказалась вовсе не Россия, а давний соперник Саудовской Аравии — Иран. Позиция Тегерана была проста и понятна: пока действуют санкции США, Иран не будет принимать участие в сокращении добычи. Саудовский министр в преддверии заседания говорил журналистам, что настаивает на равном участии всех стран в общем решении.

В результате встреча министров ОПЕК в четверг так и не привела к какому-то решению и была отложена на утро пятницы. Вышедший из здания поздним вечером аль-Фалех сказал провожавшим его журналистам, что не уверен в исходе и пятничной встречи. Между тем от ее успеха зависела не только сама сделка, но и будущее формата ОПЕК+, который претендует на роль ключевого регулирующего института на рынке нефти.

На четвертом часу переговоров в пятницу источник агентства Reuters сообщил, что консультации зашли в тупик — Иран отказывается принимать предложенное ему символическое сокращение.

На этом фоне в здание секретариата прибыла российская делегация, возглавляемая Новаком. К тому моменту источники ТАСС уже сообщили, что российский министр проведет двусторонние переговоры с иранским коллегой Бижаном Намдаром Зангане и аль-Фалехом.

Вскоре наметился финал переговорного процесса. Вышедшие со встречи делегаты сообщили, что сделка заключена: ОПЕК готов сократить суточную добычу на 800 тыс. баррелей, а странам, не входящим в картель, предлагает урезать ее на 400 тыс. баррелей от уровня октября. Как позднее признался источник в секретариате ОПЕК, "двусторонние встречи, которые Новак провел с министрами, позволили вывести переговоры из тупика".

Все довольны

На открытой для прессы части заседания ОПЕК+ Зангане сообщил журналистам, что для Ирана было сделано исключение из сокращения добычи и он очень доволен таким итогом.

Еще одной победой Тегерана можно считать готовность ОПЕК+ пересмотреть состав министерского мониторингового комитета, работой которого часто был недоволен Зангане. Как сообщил журналистам президент конференции ОПЕК, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, Ирану и Ираку предложили войти в состав комитета.

По всей видимости, на следующей конференции в апреле министры смогут и юридически закрепить формат ОПЕК+ на бессрочной основе. Подписать новое соглашение о сотрудничестве с 2019 года планировалось в Вене в пятницу. Но, как выяснилось, проект документа еще требует доработки и проходит согласование со всеми участниками альянса.