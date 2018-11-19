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Орешкин получил новую должность
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Орешкин сменил Кудрина на посту председателя совета ЦСР 

Прайм + ещё 6 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин стал новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который ранее занимал этот пост.
"Сегодня я сложил свои полномочия на посту главы совета фонда Центр стратегических разработок", — сказал Кудрин, добавив, что эти функции переходят к Орешкину.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение, согласно которому министерство экономического развития России осуществляет функции и полномочия учредителя фонда ЦСР от имени РФ.
В конце сентября покидающий пост председателя совета ЦСР нынешний глава Счетной палаты РФ Кудрин подтвердил, что его может сменить Орешкин.
Кудрин возглавлял совет ЦСР с 2016 года.
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