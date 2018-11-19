Орешкин получил новую должность

Орешкин сменил Кудрина на посту председателя совета ЦСР

"Сегодня я сложил свои полномочия на посту главы совета фонда Центр стратегических разработок", — сказал Кудрин, добавив, что эти функции переходят к Орешкину.

В конце сентября покидающий пост председателя совета ЦСР нынешний глава Счетной палаты РФ Кудрин подтвердил, что его может сменить Орешкин.

Кудрин возглавлял совет ЦСР с 2016 года.