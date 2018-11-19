Орешкин предупредил о превышении инфляцией прогноза МЭР

Орешкин: инфляция может превысить прогнозы Минэкономики

Темпы роста цен в России могут оказаться выше, чем прогнозировали в Минэкономразвития . Об этом заявляет глава ведомства максим Орешкин . Инфляция может превысить 3,4% по итогам этого года, уточняет чиновник.

Причина ускорения роста цен — колебания курса рубля к инвалютам, поясняет Орешкин. Ранее он говорил, что в МЭР могут пересмотреть официальный прогноз по инфляции в 3,4% на конец 2018-го — до 3,7-3,8%.

«Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятные причины, почему так происходит — это связано с глобальными рынками, с возможными санкциями», — цитирует «Прайм» слова Максима Орешкина.

Инфляция, по оценкам Центробанка , по итогам года окажется ещё выше, чем ожидают в Минэкономразвития — 3,8—4,2%. Таким образом, в ЦБ допускают, что регулятору не удастся удержать темп роста цен в рамках целевого ориентира (4%).