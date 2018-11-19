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Орешкин предупредил о превышении инфляцией прогноза МЭР
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Орешкин: инфляция может превысить прогнозы Минэкономики 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Темпы роста цен в России могут оказаться выше, чем прогнозировали в Минэкономразвития. Об этом заявляет глава ведомства максим Орешкин. Инфляция может превысить 3,4% по итогам этого года, уточняет чиновник.
Причина ускорения роста цен — колебания курса рубля к инвалютам, поясняет Орешкин. Ранее он говорил, что в МЭР могут пересмотреть официальный прогноз по инфляции в 3,4% на конец 2018-го — до 3,7-3,8%.
«Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятные причины, почему так происходит — это связано с глобальными рынками, с возможными санкциями», — цитирует «Прайм» слова Максима Орешкина.
Инфляция, по оценкам Центробанка, по итогам года окажется ещё выше, чем ожидают в Минэкономразвития — 3,8—4,2%. Таким образом, в ЦБ допускают, что регулятору не удастся удержать темп роста цен в рамках целевого ориентира (4%).
В то же время председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила роста уровня инфляции до 6% в первом полугодии 2019 года.
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