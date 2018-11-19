Медведев рассказал о проблеме с декларацией АТЭС

Медведев объяснил причину сложностей с декларацией АТЭС

«Это связано со сложностями в международной торговле: торговыми войнами, которые развернулись в мире, а также с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС и за столом. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ», — сказал он.

По словам Медведева, данный документ важен как констатация намерения всех сторон заниматься реформированием международной торговой системы, но без ущерба тем преимуществам, которые даёт Всемирная торговая организация

«Ещё печальнее не то, что не удалось согласовать декларацию, а то, что это иллюстрирует… к сожалению, в настоящий вся торговая система поставлена под удар в результате определённых решений, которые были приняты частью стран. Скажем прямо вся эта история началась с решений, которые приняли США», — добавил премьер.

Ранее стало известно, что лидеры АТЭС не смогли достигнуть соглашения при принятии итоговой декларации.

Эксперт объяснил американо-китайскими противоречиями отсутствие декларации лидеров АТЭС.