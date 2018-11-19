Минсельхоз высказался об акцизах на колбасы

Минсельхоз прокомментировал идею ввести акцизы на колбасы

Минсельхоз РФ не считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной, в том числе — в части возможных ценовых рисков для потребителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса (в частности — на колбасу и сосиски), который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по "укреплению общественного здоровья". Полученные от акциза средства предлагается направить на меры поддержки для производителей наиболее полезных продуктов питания.

В Минсельхозе сообщили, что проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты на рассмотрение в министерство не поступали.

"Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", — добавили в пресс-службе.