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Минсельхоз высказался об акцизах на колбасы
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Минсельхоз прокомментировал идею ввести акцизы на колбасы 

РИА Новости + ещё 9 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Минсельхоз РФ не считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной, в том числе — в части возможных ценовых рисков для потребителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.
В понедельник газета "Известия" сообщила, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса (в частности — на колбасу и сосиски), который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по "укреплению общественного здоровья". Полученные от акциза средства предлагается направить на меры поддержки для производителей наиболее полезных продуктов питания.
В Минсельхозе сообщили, что проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты на рассмотрение в министерство не поступали.
"Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", — добавили в пресс-службе.
Минсельхоз также указывает, что требования безопасности пищевых продуктов установлены техрегламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Они гармонизированы с международными нормами, их корректировка осуществляется на основе научного обоснования", — отметили в министерстве.
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