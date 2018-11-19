Минфин прокомментировал новости об акцизе на колбасу

Минфин не прорабатывает вопрос о введении акциза на колбасу

Минфин не видел предложений о введении акциза на переработанные мясопродукты: колбасу, сосиски, бекон. Ведомство не прорабатывает этот вопрос, сообщили RNS в пресс-службе Минфина. «В Минфине не видели предложений о введении акциза на переработанные мясопродукты. В ведомстве этот вопрос не прорабатывается», — сообщили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе Минсельхоза , RNS сообщили, что не получали проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты. При этом в ведомстве добавили, что не считают данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для потребителей. Ранее «Известия» со ссылкой на представителей Экспертного совета при правительстве сообщили, что акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг. По данным издания, В Минздраве поддержали введение акциза, но отметили, что конкретные шаги еще обсуждаются.