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Планы США избавить Австрию от российского газа связали со шпионским скандалом
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Планы США избавить Австрию от российского газа связали со шпионским скандалом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Между недавним шпионским скандалом в Вене и публикацией новой стратегии США по Австрии касательно политического и энергетического доминирования есть прямая связь», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя намерение США бороться с «господством» российского газа в Австрии.
«Российская дипломатия должна четко понимать, что ей предстоит сложная и многогранная работа по локализации и австрийского конфликта, и многих других, которые будут спровоцированы спецслужбами США и Британии», — полагает член Совфеда, полковник СВР в отставке Игорь Морозов.
По его словам, это общий сценарий, который рассчитан на сохранение однополярного мира, где у каждого из союзников Вашингтона есть своя роль.
«В этой связи обнадеживает то, что у европейской элиты появляются ростки самосознания. Это мы видим и по выступлениям Макрона, когда он говорит о европейской армии. Это касается и немецких политиков, говорящих о военной стратегии Европы независимо от планов НАТО. Это касается и недавнего интервью Шредера, когда он говорит об экономическом суверенитете Германии», — продолжил собеседник.
«На этом фоне дипломатическое, политическое и экономическое противостояние между США, Европой и Россией будет только возрастать. А ведь еще есть Китай и его интересы, которые тоже нужно учитывать», — резюмировал Морозов.
Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, Госдеп США обнародовал Стратегию развития отношений с Австрией. В ней идет речь о противодействии России на рынке природного газа в регионе.
В ноябре Газпром договорился о существенном увеличении поставок газа в Австрию, объем запланировано увеличить на 1 млрд кубометров в год.
Ранее газета ВЗГЛЯД разобралась в том, кто является главным выгодополучателем шпионского скандала между Россией и Австрией, а также подробно разобралась, как Вене удалось раскусить британскую игру против России.
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