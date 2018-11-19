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Власти пообещали спасти Крым от дефицита бензина
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Правительство пообещало спасти Крым от дефицита бензина 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что министерство не допустит дефицита топлива в Крыму, сообщает РБК.
Новак подчеркнул, что Минэнерго и ФАС ежедневно мониторят ситуацию, которая стабилизировалась по сравнению с октябрем. После подписания соглашения с правительством нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов и снизили цены. Позитивно на ситуацию повлияло и снижение цен на нефть.
«Мы следим, чтобы Крым своевременно обеспечивался нефтепродуктами. А механизм обеспечения, как это будет, это уже не суть важно», — сказал Новак.
Министр также сообщил, что с рынка уходит суррогат. Благодаря тому, что поставки дизеля увеличились на 10%, в регионы и на АЗС он стал поступать более качественным.
В конце октября российские власти подписали соглашение с крупнейшими производителями нефтепродуктов, согласно которому цены на бензин заморозили. После этого представители рынка пожаловались на перебои в оптовом и мелкооптовом сегментах. Независимые компании, которые не участвовали в совещании с правительством, заявили, что крупные нефтяные компании резко изменили условия продажи бензина на внутреннем рынке. Мощности были перераспределены в пользу собственных сетей АЗС, что привело к локальным дефицитам топлива.
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