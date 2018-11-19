США обвинили Китай в экономическом шпионаже

США обвиняют Китай в активизации экономического шпионажа

Американские чиновники и эксперты по безопасности заявляют, что за последние два года значительно участились случаи кражи Пекином коммерческих технологий и интеллектуальной собственности, пишет South China Morning Post.

"Они хотят получить технологии любыми методами. Они хотят этого сейчас. Шпионская игра всегда была джентльменской игрой, но Китай снял перчатки", — сказал специальный агент Джон Беннетт, глава управления ФБР в городе Сан-Франциско.

"Им все равно, поймают ли их, попадут ли люди в тюрьму. Пока это оправдывает их цели, они не остановятся", — добавил он.

На фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином администрация президента США ужесточила свою риторику в отношении Китая.

В прошлом месяце вице-президент США Майк Пенс обвинил китайские службы безопасности в том, что они руководили "массовой кражей американских технологий".

По словам американских чиновников, Китай использует интеллектуальную собственность США, чтобы укрепить свою промышленность.

Для этого, как утверждают в США, Пекин полагается на армию компьютерных хакеров в Китае, традиционных шпионов за рубежом и коррумпированных корпоративных инсайдеров в американских и других компаниях.

За последние два года Пекин резко увеличил масштабы компьютерного взлома американской промышленности, становясь гораздо более агрессивным в своем экономическом шпионаже, сказал соучредитель и технический директор CrowdStrike Дмитрий Альперович

Например, прокуратура Сан-Диего в октябре предъявила уголовные обвинения двум китайским разведчикам и пяти предполагаемым хакерам.

Они обвиняются в участии в сговоре с 2011 по 2015 год с целью кражи авиационных и технологических данных из множества частных компаний в США и за рубежом.

Американские чиновники утверждают, что Китай также активизировал свои усилия по привлечению корпоративных инсайдеров для предоставления информации, составляющей коммерческую тайну.

В октябре Министерство юстиции США сообщило, что ФБР арестовало китайского разведчика в Бельгии. Яньцзюнь Сю, старший офицер Министерства государственной безопасности, был обвинен в попытке экономического шпионажа и кражи коммерческой тайны у нескольких американских аэрокосмических компаний, включая GE Aviation.

Он был доставлен в США и предстал перед Федеральным судом в Цинциннати, где GE Aviation потратила десятилетия на разработку реактивных двигателей и лопастей вентилятора. Это дело попало в заголовки газет как первый известный случай выдачи китайского шпиона по обвинению США. Он не признал себя виновным.

США также обвинили Китай в краже технологий американской компании Micron, которая контролирует около 20% мирового рынка DRAM.

"Проблема здесь заключается в масштабах угрозы, — сказал глава подразделения Минюста США по нацбезопасности Джон Демерс. — Это одновременно впечатляет и пугает. Китайцы методичны, настойчивы и хорошо обеспечены ресурсами. Это согласованные усилия, чтобы украсть и собрать ноу-хау для производства технологий".

Представитель посольства Китая в Вашингтоне не ответил на запрос South China Morning Post. Китай в прошлом отрицал государственную поддержку корпоративного шпионажа и заявлял, что часто становится жертвой шпионажа США.

Как сообщали "Вести. Экономика", в октябре Министерство торговли США заявило о введении ограничений на поставки китайскому производителю чипов Fujian Jinhua Integrated Circuit Company Ltd. по соображениям национальной безопасности.

Министерство отметило "значительный риск" участия Jinhua "в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США".

"Включение Jinhua в "черный список" юридических лиц ограничит ее способность угрожать цепочке поставок основных компонентов наших военных систем", — приводятся в заявлении слова министра торговли Уилбура Росса.

В результате включения компании в "черный список" будет требоваться лицензия на весь экспорт, реэкспорт и передачу товаров, программного обеспечения и технологий в соответствии с "Правилами экспортного контроля" (Export Administration Regulations). Такие заявки на получение лицензии будут рассматриваться с презумпцией отказа, уточнило министерство торговли.