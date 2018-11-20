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В ЦБ оценили влияние новых санкций на экономику
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В Центробанке оценили возможное влияние новых санкций на экономику 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эффект на российскую экономику от возможных новых санкций в большинстве сценариев будет меньше, чем в 2014-2015 годах, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.
"Мы не готовы утверждать, что все негативные последствия (возможных новых санкций — ред.), с которыми мы можем столкнуться, скажутся на нас совсем уж безболезненно и что никакого эффекта на российскую экономику это не окажет. Это, безусловно, не так. Но эффект нельзя переоценивать, эффект на экономику будет в большинстве сценариев гораздо слабее, чем тот эффект, который мы наблюдали в 2014-2015 годах", — отметил он, выступая на Финансовом форуме России, организованном газетой "Ведомости".
В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что регулятор уверен в том, что сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купировать риски финансовой стабильности в этом случае.
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