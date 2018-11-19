Киев заинтересовался доходами своих гастарбайтеров

Министерство социальной политики Украины предлагает обязать трудовых мигрантов декларировать доходы. Об этом, сообщают местные СМИ, заявил глава ведомства Андрей Рева.

Он указал, что украинцы для получения субсидий должны декларировать доходы, однако на практике семьи тех, кто получает доходы за границей, не декларируют их при обращении за субсидией.

«В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами — налогоплательщиков в Украине», — пояснил Рева.

При этом он оговорился, что о налогообложении речь не идет, поскольку все налоги с этих доходов и так уже были уплачены в стране пребывания.