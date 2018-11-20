Ещё
ЦБ сделал прогноз по инфляции в этом году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.68
$
65.76
75.05
75.30
Прогноз
19.11 – 26.11
$
66.75
75.51
Индексы и котировки Brent
66.43
–0.21 Золото
1223.40
+0.02 РТС
1134.60
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1433
+0.0015
06.11
1.1418
19.11
14.11
09.11

Центробанк сделал прогноз по инфляции в России в этом году 

РИА Новости + ещё 5 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в РФ по итогам текущего года будет в прогнозном диапазоне 3,8-4,2%, ориентироваться нужно на середину диапазона, заявил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в кулуарах Финансового форума России, организованного газетой "Ведомости".
"Прогноз остается от 3,8 до 4,2%. … Давайте ориентироваться на середину (диапазона — ред.)", — сказал он журналистам.
Морозов отметил, что за последнюю неделю рост цен ускорился и в настоящее время годовая инфляция составляет 3,7%.
Глава департамента также указал, что в настоящее время уже начался традиционный период более высоких цен. "Мы уже вошли в период сезонно более высоких цен, в ноябре-декабре цены растут типично быстрее", — подчеркнул он.
Банк России прогнозирует инфляцию в РФ в 2018 году на уровне 3,8-4,2%. Целевое значение ЦБ по инфляции в РФ составляет 4%. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин ранее сообщал, что регулятор ожидает инфляцию в РФ по итогам 2018 года в нижней половине диапазона 3,8-4,2%.
По данным Росстата, в октябре инфляция в РФ ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, а годовом выражении — до 3,5% с 3,4%.
Последние новости
Как пожары в США развеяли иллюзии россиян "Филькина грамота". Приемные дети оклеветали мать и теперь хотят домой В Аргентине рассказали, как погибла подлодка "Сан-Хуан"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с колбасой в России?264
Украина захотела остановить «Турецкий поток»588
Безработных россиян решили штрафовать1422
Абонентам «Мегафона» придется раскошелиться1
Соловьева возмутил новый налог для россиян490
Видео
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет Политика
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение