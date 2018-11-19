Путин запустил морскую часть «Турецкого потока»

Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока»

«Газпром» достроил подводную часть газопровода «Турецкий поток» — две нитки общей протяженностью 1820 км проходят по дну Черного моря из России в Турцию. За церемонией завершения стройки в режиме телеконференции из Стамбула наблюдали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Для начала поставок по газопроводу остается достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию и закончить наземную часть трубопровода в Турции, эти работы «идут в соответствии с графиком», указывал на прошлой неделе «Газпром». Ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируется в конце 2019 г.

«Турецкий поток» — один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Второй — «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. А черноморская труба ориентирована в первую очередь на страны Южной и Юго-Восточной Европы. Этот газопровод — наследник «Южного потока», который «Газпром» даже начал строить, но в 2014 г. остановил строительство из-за выхода Болгарии из проекта. В результате количество ниток трубы сократили с четырех до двух, мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая, и решили проложить их в Турцию. Она стабильно входит в тройку крупнейших потребителей российского газа, и проект не подкосило даже резкое обострение отношений между странами после того, как турецкий истребитель сбил над Сирией российский Су-24.

Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения внутреннего рынка самой Турции. Вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

«Рассматриваются два варианта продолжения газопровода по территории Турции для поставок газа в Евросоюз — до границы с Болгарией и Грецией», — говорил представитель «Газпрома».

Наиболее вероятный вариант маршрута — Болгария — Сербия — Венгрия — Австрия, считают эксперты. Поставки по первой нитке трубопровода смогут заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.

Капитальные затраты на строительство трубы «Газпром» оценивает примерно в $8 млрд Если вспомнить историю проекта — то, что он вышел из «Южного потока», — его реальная стоимость намного выше, более $10 млрд, указывает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко . С учетом инвестиций в «Южный поток» затраты на трубу за 2012–2018 гг. могут составить $10,28 млрд, следует из данных «Интерфакса» о ежегодном освоении инвестпрограммы. Кроме того, итальянская Saipem требует с South Stream Transport B. V. 615 млн евро (около $700 млн) неустойки за разрыв контракта на укладку морской части «Южного потока». В мае «Газпром» сообщил об одновременном подписании протокола о сухопутном участке второй нитки «Турецкого потока» и урегулировании арбитражного спора с турецкой Botas, длившегося с октября 2015 г. Второе соглашение предусматривает ретроспективный пересмотр цены поставок российского газа в 2015 и 2016 гг. — это фактически означает, что «Газпром» вернет Турции около $1 млрд накопленной переплаты, говорил Эрдоган.