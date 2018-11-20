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Аудиторов обязали докладывать о сомнительных сделках
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Аудиторов обязали докладывать о сомнительных сделках властям 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
С 20 ноября 2018 года аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны сообщать Росфинмониторингу о сомнительных сделках или финансовых операциях, выявленных в ходе проверок.
Вступило в силу соответствующее постановление кабинета министров от 8 ноября 2018 года № 1332 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82».
Отныне при оказании аудиторских услуг и при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проверяющие обязаны уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Информация представляется в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга либо на оптическом или цифровом носителе.
В список специалистов, обязанных информировать власти о подозрительных сделках и сомнительных финансовых операциях, также входят адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры.
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