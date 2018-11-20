Аудиторов обязали докладывать о сомнительных сделках властям

С 20 ноября 2018 года аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны сообщать Росфинмониторингу о сомнительных сделках или финансовых операциях, выявленных в ходе проверок.

Вступило в силу соответствующее постановление кабинета министров от 8 ноября 2018 года № 1332 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82».

Отныне при оказании аудиторских услуг и при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проверяющие обязаны уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Информация представляется в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга либо на оптическом или цифровом носителе.

В список специалистов, обязанных информировать власти о подозрительных сделках и сомнительных финансовых операциях, также входят адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры.