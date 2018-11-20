Белорусы спроектируют для Иркутской области молочные фермы

Министерство сельского хозяйства Иркутской области изучит предложения от белорусской стороны по проектированию и оснащению молочных ферм, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В ноябре делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко побывала с рабочим визитом в Белоруссии. Cреди многих вопросов обсуждалась тема модернизации молочно-товарных ферм Приангарья.

"Региону интересен опыт белорусских коллег по развитию молочной отрасли, учитывая их высокие результаты. Достигнута договоренность, что специалисты из Республики Беларусь спроектируют молочную ферму на 200 и более голов с предложениями по оснащению ее всем необходимым оборудованием", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году министерство сельского хозяйства Приангарья, планирует проведение цикла семинаров по внедрению новых технологий в сельхозотраслях. Принять в них участие пригласили специалистов из Белоруссии.

В рамках рабочей поездки делегация Иркутской области также посетила минскую овощную фабрику, где используются голландские технологии, и обсудила вопрос о приобретении семян кукурузы для экспериментального выращивания этой культуры в сибирских условиях.