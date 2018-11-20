Украина захотела остановить «Турецкий поток»

Украина подсчитала свои потери от запуска «Турецкого потока»

Украина подсчитала свои потери от запуска «Турецкого потока»

Глава украинского Экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности Леонид Униговский заявил, что после запуска «Турецкого потока» Киев будет терять по 500 тысяч долларов ежегодно. Об этом сообщает «24 канал».

По словам Униговского, из-за нового газопровода прокачка через газотранспортную систему Украины сократится примерно на 12-13 миллиардов кубометров газа в год.

"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки Турецкого потока. Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу", — заявил Униговский.

По его мнению, Киев должен привлечь европейских операторов для участия в управлении украинской газотранспортной системой.

Униговский считает, что без европейских партнеров Украина не сможет договориться с «Газпромом» о сохранении больших объемов прокачки. Он заявил, что вторая нитка газопровода будет поставлять в Италию 16 миллиардов кубометров газа.

Сейчас итальянцы получают 23 миллиарда кубометров через Украину. По мнению Униговского, если европейские операторы настоят на сохранении этих объемов прокачки через Украину, вторая ветка «Турецкого потока» станет проблемной.

Строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» началось в мае 2017 года. «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря от Анапы до побережья Турции. Там начинается наземная часть газопровода. Одна из ниток газопровода предназначена для снабжения Турции, другая должна пойти в европейские страны.