Колбаса для элит: введут ли новые акцизы

Министр здравоохранения пообещала не вводить дополнительные акцизы на колбасные изделия. В ведомстве считают необходимым ограничить потребление вредных продуктов, содержащих канцерогены, однако монетарным способом ограничивать потребление «доступной и вкусной пищи» не будут. Между тем введение акцизов на вредные для здоровья продукты рекомендует Всемирная организация здравоохранения

Минздрав РФ не поддерживает идею ввести акцизы на колбасные изделия, но советует россиянам употреблять меньше колбасы, сосисок и бекона. Позицию ведомства озвучила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы просто все желаем и имеем это в виду не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — сказала министр.

«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали», — добавила Скворцова.

Ранее с инициативой ввести акциз на продукты переработки красного мяса — колбасные изделия, сосиски, бекон — выступил Экспертный совет при правительстве. Как рассказала «Известиям» один из членов совета Дарья Халтурина, в основе этой работы лежит исследование ученых из Оксфорда, которые выяснили, что от избыточного потребления красного и переработанного мяса умирают порядка 2,4 млн человек в год.

В качестве профилактической меры ученые предложили ввести акциз на соответствующие изделия — для таких стран, как Россия он рекомендован на уровне $2,41 за 1 кг (порядка 160 рублей). Если 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, то при появлении нового акциза его цена могла бы вырасти как минимум на 26% — до 760 рублей.

Бороться с вредными привычками с помощью повышения фискальной нагрузки — не новая практика. Например, сегодня существуют акцизы на табак и алкоголь.

В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо к канцерогенам, которые повышают риск возникновения злокачественных опухолей. По словам ведущего специалиста отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяны Зубковой, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа.

Вероника Скворцова также подтвердила, что экспертные предложения по введению акцизов на колбасные изделия основываются на рекомендациях ВОЗ, где советуют все продукты, которые наносят вред здоровью человека, облагать акцизами.

«Это, безусловно, табак и алкоголь, это сладкие газированные напитки и те продукты переработки красного мяса, которые являются канцерогенами и вызывают фактически скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний», — признала министр, добавив, что министерство советует не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами.

Ранее тот же Экспертный совет рекомендовал ввести акциз на сладкую газировку в РФ, из-за чего и ее стоимость могла бы вырасти на 20%. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Это, по мнению экспертов, могло бы стать действенным инструментов в борьбе с ожирением и избыточным потреблением сахара. В Минздраве поддержали и эту идею.

Похожую инициативу уже предлагал Минздрав в проекте Стратегии по формированию здорового образа жизни. В документе подчеркивалось, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых) составляет 67,6% от общей смертности населения. Их причинами чаще всего становятся курение, неправильное питание, недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.

Кроме того, ведомство в прошлом году предлагало ограничить эфирное время телевизионной рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газированных напитков.

« [Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — отмечается в документе Минздрава, разработанном в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

Там же министерство предлагало ввести акциз на вредные для здоровья продукты питания.