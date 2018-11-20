В России станут по-новому бороться с неуплатой налогов

Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) дал своим сотрудникам рекомендации, направленные на усиление борьбы с уклонениями от уплаты налогов. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудникам СКР рекомендовано выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие неуплате налогов преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью.

Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД , но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. С этой инициативой выступило управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР.

«Контролеры выяснили, что дела по сопутствующим преступлениям (…) возбуждаются лишь в единичных случаях, поскольку следователи комитета, как правило, ограничиваются расследованием преступлений, относящихся к подследственности ведомства. В результате не принимаются исчерпывающие меры "к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере"», — отмечает издание.

Под сопутствующими неуплате налогов преступлениями в СКР считают те, что предусмотрены статьями 172 («Незаконная банковская деятельность»), 173.1 («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»), 173.2 («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»), 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») и 327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК РФ.