Китай оказался на пороге массовых дефолтов

Эффект домино: Китай на пороге массовых дефолтов

8 ноября Китай потряс рынки, выпустив указание, согласно которому крупные банки могут выдавать кредиты частным компаниям объемом в треть от нового корпоративного кредитования.

Этот шаг вызвал обеспокоенность среди инвесторов по поводу того, что замалчивается в отношении частных предприятий Китая и создает возможность для очередного всплеска плохих активов.

Несколько дней спустя Пекин представил еще один неприятный сюрприз, когда НБК объявил, что общее социальное финансирование (TSF) упало с 2,2 трлн юаней в сентябре до 729 млрд в октябре.

Некоторые предположили, что причиной резкого снижения выпуска новых кредитов является беспокойство китайских кредиторов из-за того, что этот год станет годом рекордных корпоративных дефолтов в частных фирмах Китая. В конце сентября сообщалось, что в этом году рекордное количество негосударственных фирм потерпело дефолт по облигациям на сумму 67,4 млрд юаней ($9,7 млрд), в 4,2 раза больше, чем в 2017 году. С тех пор объем дефолтов увеличился до 83 млрд юаней.

Bloomberg сообщает, что перекрестные гарантии долга китайских фирм привели к тому, что на третьем по величине рынке облигаций в мире, может появиться риск возникновения цепной реакции. А это заставляет чиновников применять «более жесткие меры, поддерживая кредитные потоки». Как объясняет Bloomberg, частные компании уже давно должны были использовать новаторские методы в отношении финансирования в коммунистическом Китае, где государственные предприятия пользуются льготным доступом к банковской системе. Расширенные гарантии помогли компаниям укрепить доверие кредиторов, что позволило увеличить финансирование для них.

Это не было проблемой в хорошие времена, но теперь, когда Китай сталкивается с рекордным уровнем дефолтов по долгам, есть риск «цепной реакции», и ценовые движения отражают эти процессы.

Например, производитель шин China Wanda Group, доходность по облигациям со сроком погашения в 2021 году которого выросла почти втрое, с 8% до более 20% с конца сентября, благодаря гарантиям производителю железной проволоки Shandong SNTON Group Co., один из тех, кто не смог погасить банковский кредит два месяца назад.

«Большие перекрестные гарантии могут создать эффект цепной реакции, который быстро перекинется с одной компании на другую», — отметил Клиффорд Курц, кредитный аналитик S & P Global Ratings в Гонконге.

И таких примеров много: например, заложенные акции, когда частные компании и руководители обещали корпоративные пакеты акций под залог для получения банковских кредитов, что стало основным фактором риска для финансовой системы Китая в конце октября, когда поток прибыли вызвал «кризис ликвидности» и панические распродажи китайских акций, и заставил регулирующие органы и местные власти потребовать от банков ослабления ограничений по заложенным акциям, перекрестные гарантии — это явление, которое не так хорошо известно на мировых рынках. Объем перекрестных гарантий в Китае составил почти 4 трлн юаней ($575 млрд), сообщает China Securities Journal в октябре 2017 года.

Это возвращает нас к Wanda и Shandong SNTON, расположенные в восточной провинции Шаньдун, экономика которой составляет около $1 трлн и прибыль в которой поступает из динамично развивающегося частного сектора. Однако, похоже, что рост остановился, а падение ряда корпоративных облигаций по всей провинции «наводит на мысль, что инвесторы стремятся избежать рисков, связанных с перекрестными гарантиями, независимо от производительности таких компаний».

А учитывая рекордные уровни дефолтов в этом году в размере 83,4 млрд юаней, перекрестные гарантии становятся предметом пристального изучения.

«Перекрестные гарантии появились не в одночасье. Эту проблему вряд ли удастся решить быстро», — считает Ли Гуомао, глава отдела финансирования Shandong SNTON, добавляя, что его собственные облигации с октября упали на 30% на фоне судебного процесса из-за гарантии дочерней компании, которая не смогла погасить кредит.

Есть еще один способ, благодаря которому провинция Шаньдун превратится в потенциальный эпицентр следующего долгового кризиса: здесь около 20 частных фирм предоставляют гарантии, на которые приходится не менее 10% их чистых активов — соотношение, которое оказывается выше, чем во всех остальных регионах, заявляет Лв Пин, аналитик CITIC Securities Co.

«Частные фирмы в Шаньдуне подвержены большему риску, поскольку они попадают в ловушку перекрестных гарантий, а облигации сбрасываются на вторичном рынке», — сказал Чэнь Су, менеджер портфеля облигаций в Qingdao Rural Commercial Bank Co.

Как отмечалось выше, местные компании испытывают больше финансовых трудностей, учитывая, что банки сократили кредитование этого региона в начале этого года, сказал Су.

Но основная проблема заключается в том, что, когда одна компания с перекрестными гарантиями не может финансировать свои долговые обязательства, возникает цепная реакция. В результате десятки других фирм могут также лишиться возможности выполнять «гарантированные» обязательства перед первоначальным должником.

Bloomberg отмечает, что в течение некоторого времени всплывали проблемы с перекрестными гарантиями: «Когда, согласно данным в прошлом году, Shandong Yuhuang Chemical Co. предоставил гарантии облигациям на сумму 1,35 млрд юаней, связанных с Hongye Chemical Group Holdings Co., доходность по долларовым облигациям Yuhuang со сроком погашения в 2020 году выросла более чем на 2,30 п.п. в неделю».

Пока не было дефолта, достаточно серьезного, чтобы привести к падению многочисленных фирм, хотя все может скоро измениться.

Однако, чтобы заставить всех поверить, что это не так, Китай делает то, что умеет лучше всего, чтобы избежать кредитного кризиса: проводит бэйл-ауты, финансируемые государством. Разумеется, провинция Шаньдун делает все возможное, чтобы предотвратить любой кредитный кризис.

Согласно данным ее регулятора государственных активов, будет создан фонд объемом 10 млрд юаней для устранения рисков ликвидности в перечисленных компаниях, сообщает China Securities Journal в пятницу. В более широком смысле центробанк Китая начал инициативы по выделению помощи малым и средним предприятиям и поддержал выпуск облигаций.