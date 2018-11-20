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Украина похвасталась рекордом по сбору зерновых
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Украина заявила о рекорде по сбору зерновых 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
В этом году Украина собрала 66,4 млн тонн зерновых, это самый большой урожай за всю историю независимости страны, утверждает пресс-служба Министерства аграрной политики.
«По итогам сбора с 96% площадей, урожай зерновых уже превысил исторический максимум. По состоянию на 19 ноября, намолочено 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 центнера с гектара», — передает ТАСС сообщение министерства.
Первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк заявил, что «исторический рекорд» достигнут благодаря высокому урожаю кукурузы. Он ожидается на уровне исторического максимума — около 34,8 млн тонн. Будут зафиксированы рекордные показатели и по валовому сбору сои и подсолнечника.
В 2017 году урожай зерновых на Украине составил 61,3 млн тонн, в 2016 году — 66 млн тонн.
Между тем, в 2017-2018 маркетинговом году (начинается 1 июля) на Украине впервые за пять лет сократился экспорт зерна — на 9,6% по сравнению с предыдущим сезоном. При этом важно то, что Украина не смогла полностью реализовать экспортный потенциал из-за конкуренции с южноамериканскими странами.
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