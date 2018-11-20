Бюджет-2018: кому дали денег

Госдума одобрила осенние поправки в федеральный бюджет 2018 года. Депутаты перераспределили 49,8 млрд руб. или 0,3% от всех бюджетных расходов в рекордно короткие сроки. Дополнительные ассигнования выделены на Крым и Арктику.

В отличие от первого чтения, когда регламент обсуждения позволяет депутатам поговорить на общие темы, второе прошло на удивление сухо и кратко.

Весь пакет поправок был сформирован еще накануне, на заседании бюджетного комитета. Всего к первоначальным правкам бюджета было добавлено 48 поправок, из которых депутатских — всего девять. Остальные 39 вносило правительство.

«Необходимость внесения поправок была связана с тем, что правительство после внесения законопроекта продолжало по некоторым направлениям проводить расчеты, и с учетом этих уточнений подготовлено несколько поправок», — поясняла в понедельник, 19 ноября, замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

Если в первом чтении поправки в бюджет правительство, Счетная палата и депутаты использовали как повод для выяснения своих взглядов на общую концепцию формирования резервов в государстве и, прежде всего, способов формирования фонда национального благосостояния, то во втором чтении на эту тему просто некому было поговорить.

От правительства бюджет представляла Татьяна Нестеренко.

Даже председатель Госдумы Вячеслав Володин за несколько минут до начала слушания поправок в бюджет вдруг покинул зал. Ведение обсуждения он передал своему первому заму Ивану Мельникову

В результате поправки в бюджет оказались приняты списком и почти единогласно — 323-я голосами «за». Против уже традиционного голосовала фракция «Справедливая Россия» — всего 20 человек.

Дополнительные поправки перераспределяют 49,8 млрд руб. или 0,3% от всех бюджетных расходов. В частности, предусматривается доведение денежного довольствия военнослужащих до уровня 2017 года за счет перераспределения средств из закрытой части бюджета и за счет экономии текущих расходов — на эти цели планируется выделить в целом около 13,5 млрд рублей.

Было добавлено 3,2 млрд руб. и на сооружение объектов Минобороны в Арктике.

Снята часть денег с субсидий кредитным организациям в связи со снижением ключевой ставки ЦБ , и 6,2 млрд руб. переданы на увеличение межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на создание или модернизацию объектов АПК. Кроме того, как сообщил на заседании глава Бюджетного комитета Андрей Макаров, удалось увеличить до 18,6 млрд руб. Резервный фонд правительства. И эти деньги в декабре этого года поступят на нужды регионов.

Еще поправками ко второму чтению правительство и депутаты уточнили финансирование по госпрограмме «Крым» — вместо субсидий региону будет увеличен взнос в уставной капитал «Крымэнерго» на 251 млн рублей. А ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) разрешили использовать средства неиспользованного взноса в уставный капитал, предусмотренного законом о бюджете на 2017 год, для пополнения парка воздушных судов. На это выделено 600 млн руб. Для обеспечения доступности перевозок населения на Дальнем Востоке выделено дополнительно 275 млн рублей. Еще дополнительно 150 млн руб. выделено Агентству по технологическому развитию.

Изменение текущего бюджета осенью — это традиционная процедура бюджетного процесса.

На этот раз правительство уточнило, что общие доходы бюджета-2018 увеличиваются на 1 трлн 874 млрд рублей. В целом за год они составят 18,947 трлн рублей. Общий объем расходов увеличивается на 212,7 млрд рублей, до 16,808 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3% пункта.

Профицит федерального бюджета в 2018 году вырастет более чем в четыре раза по сравнению с первоначальными расчетами и составит 2,137 трлн рублей. Больше всего растут нефтегазовые доходы. Они увеличиваются на 4,093 трлн рублей с 2,739 трлн рублей.

На ту же сумму пополнится в следующем году и ФНБ. В итоге его объем ликвидной части составит 6,3 трлн рублей или около 6% ВВП. А фонд приблизится к порогу в 7%, когда его можно тратить на проекты.

Во время обсуждения поправок в первом чтении это привлекло внимание Cчетной палаты. Алексей Кудрин предлагал смягчить цену отсечения. На этом заседании к вопросу трат ФНБ уже не возвращались.

Детального рассмотрения потребовали дополнительные средства на помощь детям-сиротам, на которой упорно настаивает «Справедливая Россия». Но поддержки у своих коллег эта фракция не получила.

Все спорные вопросы уже явно перенесены на 21 ноября. В среду Госдума собирается рассмотреть в третьем чтение проект федерального бюджета на 2019 — 2021 годы. Поправки в текущий бюджет в третьем чтении на этом фоне вообще грозят потеряться — депутаты решили совместить третье чтение текущего и предстоящего бюджетов.