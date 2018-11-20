США ввели новые санкции против России

США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти сирийскому правительству, среди них российские компании Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также первый заместитель гендиректора последней Андрей Догаев.

Об этом сообщило во вторник Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.