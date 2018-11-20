Ещё
США ввели новые санкции против России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
65.84
75.12
75.40
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.50
76.00
Индексы и котировки Brent
63.49
–1.00 Золото
1223.31
+0.01 РТС
1116.85
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1405
–0.0013
06.11
1.1418
19.11
14.11
09.11

США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию 

ТАСС 43 минуты назад
Соединенные Штаты внесли в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти сирийскому правительству, среди них российские компании Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также первый заместитель гендиректора последней Андрей Догаев.
США расширили санкции против России
Об этом сообщило во вторник Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
Как заявила на специальном телефонном брифинге представитель администрации США, власти страны вскрыли схему поставки нефти Ирана через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.
ТАСС: последние новости
Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении ЦБ ожидает инфляцию в России на уровне 4% по итогам 2018 года В ЦБ заявили, что экономика России оказалась более устойчива к колебаниям нефтяных цен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена нефти достигла критической отметки
Безработных россиян решили штрафовать1467
Украина захотела остановить «Турецкий поток»595
Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян17
Китай оказался на пороге массовых дефолтов3
Видео
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет Политика
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение