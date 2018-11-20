США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти сирийскому правительству, среди них российские компании Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также первый заместитель гендиректора последней Андрей Догаев.
Об этом сообщило во вторник Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
Как заявила на специальном телефонном брифинге представитель администрации США, власти страны вскрыли схему поставки нефти Ирана через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.