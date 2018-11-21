Напрасный труд: почему россияне плохо работают

Производительность труда в России почти в три раза ниже, чем в Европе. При этом одна из самых проблемных сфер — сельское хозяйство. Здесь почти пятикратное отставание от Старого света. Задача повысить производительность труда ставилась еще в прошлом майском указе президента, но была провалена.

Сельское хозяйство в России по производительности труда отстает почти в пять раз от Европы. Об этом говорится в докладе Национальной статистической службы Великобритании, которая в 2017 году проанализировала этот показатель по девяти секторам экономики.

Как заявил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев , представляя это исследование в России, в среднем производительность труда в России почти в три раза ниже, чем в европейских странах.

Если оценивать ее в пересчете на евро в час, то окажется, что производительность в сельском хозяйстве и рыболовстве в России составляет 1,8 евро, тогда как в среднем по ЕС — 9,5 евро (разница в 5,3 раза). В промышленности и торговле она отличается почти в три раза: так, производительность в российской промышленности в час составляет 14,1 евро, а в странах ЕС — 38,9 евро. В торговле у нас производительность 8,5 евро в час, в странах ЕС — 24,5 евро в час.

Чуть лучше ситуация в финансовой и страховой деятельности — в России это 24,6 евро в час, в странах ЕС — 55,7 евро, разница в 2,3 раза. Меньше всего отставание в науке: в 2,1 раза.

Если анализировать данные по производительности труда в долларах США по паритету покупательной способности (ППС), то задел Европы по производительности труда будет чуть меньше. В частности, в сельском хозяйстве — в 2,5 раза, в ИТ и связи — в 1,8, в госуправлении — 1,5 раза, в торговле — в 1,4 раза.

Между тем задача повышения производительности труда — одна из приоритетных для России. Об этом неоднократно говорили российские чиновники. В частности, в майском президентском указе в 2012 году была поставлена задача увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно 2011 года.

По словам Игоря Николаева, эта задача выполнена не была: производительность труда вместо 1,5-кратного роста (на 50%) увеличилась всего лишь на 5,5%.

При этом в новом майском указе президента 2018 года была вновь поставлена задача повышения производительности труда. Для этого, в частности, она должна расти на средних и крупных несырьевых предприятиях не менее чем на 5% в год.

Производительность труда является сейчас одним из нацпроектов, который курирует Минэкономразвития . Ведомство начало его реализацию в 2017 году. Сейчас в него вовлечено 19 регионов и 100 пилотных предприятий.

«Национальный проект ставит перед министерством амбициозные задачи: к 2024 году производительность должна увеличиваться на 5% ежегодно, за ближайшие 6 лет необходимо привлечь к работе в совокупности 10 000 предприятий во всех регионах России», — говорится в материалах Минэкономразвития.

В министерстве под эти задачи даже создали специальный департамент «производительности и эффективности». Соответствующее сообщение об этом появилось 16 ноября. Департамент возглавила Юлия Урожаева , которая работала помощником министра, а до прихода на госслужбу трудилась в консалтинговой компании McKinsey.

Ранее «Опора России» предлагала создать специальный орган, который отвечал бы за производительность, «так как рост производительности труда в экономике страны невозможен без государственного стимулирования».

Между тем у Росстата нет данных по производительности труда, выраженных в рублях или долларах. Официальная статистика дает только прирост или снижение производительности. При этом последние доступные данные датируются 2016 годом. Согласно им, и в 2016-м, и в 2015-м году наблюдалось падение производительности труда. Так, в 2015 году она снизился на 2,2%, в 2016-м — на 0,2%.

«При оценке производительности труда, как правило, учитывается показатель оборачиваемости оборотных средств. То есть оценивается не столько производительность наемных рабочих, сколько темпы и динамика производства. Таким образом, чем динамичнее предприятие реализует производимую продукцию, тем выше оценивается производительность труда. То есть говорить о россиянах как о неквалифицированных или менее усердных работниках, чем жители ЕС, все же несправедливо», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, нельзя не признать, что производительность труда в России в целом крайне низкая. Лишь некоторые отрасли, относящиеся в основном к высокотехнологичным, могут похвастаться эффективностью, сопоставимой с западными аналогами

Отставание в целом связано с использованием устаревших технологий и изношенностью оборудования, недостаточным качеством организации бизнес-процессов и еще рядом факторов.

Есть и объективные причины, связанные с климатическими и географическими особенностями России, считает Коренев. Огромные расстояния и тяжелые условия труда в целом ряде регионов приводят к более высокой стоимости логистики. Оказывает влияние и низкая трудовая мобильность россиян, что делает рынок труда менее гибким.

По словам эксперта, страна остро нуждается в кардинальных экономических реформах, которые качественно изменят инвестиционную привлекательность государства, улучшат бизнес-климат в стране и сделают работу предпринимателей более эффективной.