Ещё
Россия продолжит поставлять нефть в Сирию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
65.84
75.10
75.40
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.55
76.95
Индексы и котировки Brent
62.39
+0.02 Золото
1220.57
–0.05 РТС
1116.85
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1363
–0.0054
06.11
1.1418
19.11
14.11
09.11

Россия продолжит поставлять нефть в Сирию, заявили в Совфеде 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
"Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с (президентом Сирии) Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном", — сказал он.
По его словам, Россия действует и будет действовать "абсолютно легально и законно".
"У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции", — подчеркнул Морозов.
Последние новости
Как пожары в США развеяли иллюзии россиян Приемные дети оклеветали мать, а потом поняли, что натворили Что произошло с депутатом, выступившим за отмену пенсий в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена нефти достигла критической отметки173
США ввели новые санкции против России437
Безработных россиян решили штрафовать1533
Порошенко озолотился на миллиарды рублей5
Украина захотела остановить «Турецкий поток»600
Видео
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет Политика
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение