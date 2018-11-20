Россия продолжит поставлять нефть в Сирию, заявили в Совфеде

Олег Морозов. Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда

"Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с (президентом Сирии) Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном", — сказал он.

По его словам, Россия действует и будет действовать "абсолютно легально и законно".