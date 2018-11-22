СМИ: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

Газопровод "Турецкий поток" может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season).

Отмечается, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021-го и в Словакию во второй половине 2022-го.

Так, болгарские компании проведут аукцион на будущие мощности газопроводов в декабре. Они полностью соответствуют мощностям одной нитки "Турецкого потока", подчеркивает издание.

В свою очередь, операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет, пишет "Коммерсант".

По словам источников газеты, все предложенные мощности планирует забронировать "Газпром"

Таким образом, российская компания собирается запустить обе нитки "Турецкого потока" в эксплуатацию уже с 2020 года, а с 2022-го получится отказаться от транзита через Украину.

"Турецкий поток"

Проект предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.

В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока". Она проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 километров. Точка выхода на сушу — район населенного пункта Кыйыкей.