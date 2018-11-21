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Греция заинтересовалась «Турецким потоком»
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В Греции заинтересовались присоединением к «Турецкому потоку» 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе своего визита в Москву 7 декабря премьер-министр Греции Алексис Ципрас обсудит продление газопровода "Турецкий поток" до территории своей страны с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"В сфере энергетики Греция заинтересована в "Турецком потоке", это стало ясно во время последних обсуждений и из официальных выступлений. Например, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Янниса Драгасакиса с послом России в Афинах Андреем Масловым в начале ноября", — сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита.
Кроме того, ранее сам Ципрас на Салоникском саммите глав балканских государств заявил, что изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med (совместный проект Греции, Израиля, Италии и Кипра) на Балканы.
"Мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода "Турецкий поток" на Грецию", — цитировал ТАСС слова Ципраса.
Газопровод "Турецкий поток", пролегающий по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет завершен к концу следующего года. Первая нитка будет предназначена для Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для второй нитки "Газпром" рассматривает два варианта пути — через Грецию в Южную Италию или через Болгарию в Сербию и Венгрию.
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