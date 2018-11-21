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Американской «империи» предрекли крах
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Американской «империи» предрекли крах из-за долгов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Незаконные и «противоестественные» войны могут привести США к гибели, пишет журнал The American Conservative.
Журнал напомнил о национальном долге почти в 22 трлн долларов и дефиците федерального бюджета более 800 млрд долларов. Издание уверено, что это приведет к кризису и необходимости урезать бюджет, следствием чего станет падение «империи», передает РИА «Новости».
The American Conservative полагает, что именно долговой кризис сильнее всего угрожает военной мощи США. Неоконсерваторы пытаются переделать человечество по образу и подобию США, но «надменное высокомерие ведет к гибели», говорится в материале.
Необъявленные войны, которые ведут США, не только «незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны», но и угрожают финансовой стабильности самих США.
Вашингтон должен провести радикальную переоценку зарубежных активов и обязательств, закрыть базы в Германии и вывести войска из Афганистана, пишет издание.
Как бы то ни было, американские войска вернутся домой, и будет лучше, если это решение примут сами США, а не коллекторы, говорится в статье.
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