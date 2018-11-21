Ещё
На Мосбирже высказались о повторении кризиса 1998 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
65.84
75.10
75.35
Прогноз
26.11 – 03.12
$
65.20
75.00
Индексы и котировки Brent
63.39
+0.00 Золото
1221.19
+0.03 РТС
1116.85
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
21.11
1.1379
–0.0061
07.11
1.1439
20.11
15.11
11.11

На Мосбирже исключили повторение финансового кризиса 1998 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Финансовый кризис 1998 года не повторится, заявил управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.
По его словам, «Россия извлекла очень важные уроки из 1998 года». Политика властей позволяет говорить о том, что повторения кризиса не будет, так как «экономика и рынок находятся в принципиально другом состоянии», заявил он.
Кроме того, Марич заявил, что российский рынок капитала даже под санкционным давлением находится в беспрецедентно хорошем состоянии, передает ТАСС.
Экс-глава Банка России Сергей Дубинин летом также заявлял, что дефолт в настоящее время не угрожает России ни в каком виде.
17 августа 1998 года Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых бумаг на общую сумму около 72,7 млрд долларов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американской «империи» предрекли крах из-за долгов ЦБ раскритиковал банки Китая за трактовку антироссийских санкций Порошенко продал судостроительный завод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обрушили цены на нефть75
Названы основные сценарии для рубля в конце года21
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару152
Цена нефти достигла критической отметки220
США ввели новые санкции против России453
Видео
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет Политика
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение