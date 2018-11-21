ЦБ прокомментировал проблемы с китайскими банками

ЦБ РФ прокомментировал проблемы с китайскими банками

Китайские коммерческие банки, которые отказываются обслуживать платежи российских клиентов, ссылаясь на западные санкции, действуют безосновательно. Об этом заявил в среду глава представительства Банка России в Пекине Владимир Данилов на конференции "Российский рынок капитала", которая состоялась в столице КНР.

В начале осени было отмечено, что китайские банки стали учитывать американские санкции против физических лиц, включенных в список SDN (Specially Designated Nationals). Так, многие операции российских компаний при сотрудничестве с китайскими банками стали блокироваться или затягиваться.

При этом, попадание в список SDN не является основанием для действия санкций на весь банк. Важно учитывать, что ограничения США против лиц, включенных в список, не распространяются на юрлица, в которых эти люди работают, если в конкретных финансовых операциях фигуранты списка не представляют данные компании.

"На этом постоянно приходится акцентировать внимание, так как проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", — цитирует слова Данилова ТАСС. — "В связи с данной проблемой мы с Народным банком договорились на регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать эти вопросы".

Как стало известно, Банк России направил в Народный банк Китая соответствующий документ с разъяснениями. Народный банк Китая передал эти разъяснения своим коммерческим банкам.