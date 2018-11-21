В России введут маркировку черной икры

Росрыболовство разработало дорожную карту мероприятий для введения маркировки продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород водных биологических ресурсов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

На первом этапе, как рассказало агентство, в эксперименте будут участвовать предприятия Союза осетроводов. В ближайшее время они будут проводить добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков подтвердил участие в эксперименте. Маркироваться будет не только черная икра, но и «мясо осетровых рыб», уточнил он.

Проект запустят в ближайшие три месяца, одна из площадок — рыботоварная фирма «Диана» (крупнейшее культурное осетроводческое предприятие, сообщается на его сайте). Площадкой эксперимента по маркировке мяса осетровых, скорее всего, будет одно из предприятий Астраханской области, сообщил Новиков.

Первыt результаты Росрыболовство ожидает к концу первого квартала 2019 г. — к этому времени необходимо определить тип маркировки и отладить технологические процессы. Маркировка пока будет добровольной, но в Союзе осетроводов не исключают, что она станет обязательно. По итогам эксперимента в 2019 г. Росрыболовство разработает проект правил маркировки, рассказало ведомство.