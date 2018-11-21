Кому достанется российский газ из «Турецкого потока»

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган дали старт укладке последнего звена второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", строительство которого ведет "Газпром" . Проложенный по дну Черного моря газопровод позволит осуществлять поставки топлива из России в Турцию напрямую — в обход сопредельных государств, включая Украину. "Газпром" завершил строительство морского участка двух веток "Турецкого потока" мощностью 31,5 млрд куб. м с опережение графика. Российская компания намерена начать поставки в Турцию и Южную Европу до конца 2019 года.

На Западе, скрепя зубами, признают, что "Газпром" близок к достижению поставленной цели — началу экспорта газа в Турцию и Южную Европу в обход Украины, несмотря на козни со стороны США, верхушки ЕС , руководства Польши и балтийских стран. Однако попытки блокировать поставки российского газа на европейский рынок продолжаются.

ВО ИМЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ

"Турецкий поток" пришел на смену "Южному потоку" — проекту строительства газопровода из России через Черное море в Болгарию. "Газпром" принял решение начать строительство "Южного потока" с целью диверсификации маршрутов экспорта в Европу из-за непреодолимых разногласий между Москвой и Киевом по поводу условий транзита российского газа через территорию Украины. По "Южному потоку" планировалось прокачиваться до 63 млрд куб. м/г, что должно было существенно снизить объемы транзита через Украину.

Однако под давлением США и ЕС болгарское правительство во главе с премьером Бойко Борисовым откровенно саботировало реализацию проекта. После воссоединения Крыма с Россией строительство "Южного потока" стало невозможным. Правительство Борисова нанесло "Газпрому" существенный экономический урон, а Болгария окончательно потеряла возможность стать крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) Южной Европы и получать большую плату за транзит.

В декабре 2014 года Путин, находясь с официальным визитом в Турции, объявил об отказе от проекта "Южный поток" и начале строительства газопровода в Турцию. На Западе были уверены, что из-за наличия "неразрешимых" противоречий между Москвой и Анкарой "Турецкий поток" обречен на провал. Однако даже самые острые противоречия, возникающие в отношениях между Россией и Турцией, успешно преодолевались. По мере строительства "Турецкого потока" европейские "партнеры" начали осознавать необходимость диверсификации маршрутов экспорта газа в обход беспокойной Украины. Европейские потребители опасаются, что из-за политических, экономических и технических проблем транзит российского газа через Украину может сократиться или прекратиться полностью.

Запуск в эксплуатацию "Турецкого потока" повысит энергетическую безопасность стран Южной Европы. Многие страны, включая Болгарию, выстроились в очередь за российским газом. Однако противники проекта в Европе продолжают обвинять "Газпром" в стремлении "лишить Украину миллиардов долларов, которые она получает в качестве платы за транзит".

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

"Газпрому" предстоит принять окончательное решение о продолжении второй нитки газопровода. "Турецкий поток" может быть продолжен в направлении Болгарии и далее в страны Центральной Европы или через Греции в Италию.

Болгария уже предусмотрительно увеличила мощность Трансбалканского газопровода до 15,75 млрд куб. м/г с целью получить весь объем, поставляемый по второй нитке "Турецкого потока", а Борисов даже стал выступать в поддержку "Турецкого потока", поскольку запасов природного газа на шельфе Болгарии найти не удалось, а без российских ресурсов создание хаба невозможно.

Греческое направление является привлекательным для "Газпрома", поскольку позволяет осуществлять поставки по кратчайшему маршруту в Италию, которая является третьим крупнейшим покупателем российского газа после Германии и Турции.

В этом году наметилось сближение позиций Москвы и Рима в экономической и политической сферах. Во время недавнего визита в Москву итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что санкции ЕС против России являются контрпродуктивными. По мнению ряда экспертов, вопрос поставок российского газа был в повестке дня итальянского лидера во время его визита в Москву. Позиция Рима может проясниться во время голосования о продлении санкций против России на очередные шесть месяцев, намеченного на декабрь.

Трубопроводные системы Турции и Греции соединяет газопровод пропускной способностью 10 млрд куб. м/г, что позволяет осуществлять поставки без значительных инвестиций в инфраструктуру. Однако для экспорта в Италию необходимо строительство газопровода через Адриатическое море. Но российский газ может достичь итальянских берегов иным способом.

ЕС всесторонне поддерживает создание "Южного газового коридора" — системы газопроводов для поставок азербайджанского газа в Европу. Составной частью этого коридора является газопровод ТАР (Trans-Adriatic Pipeline) от турецко-греческой границы до побережья Италии. Строительство ТАР входит в заключительную стадию и должно быть завершено в 2020 году.

По "Южному газовому коридору" планируется поставлять ежегодно 16 млрд куб. м газ, добываемого на шельфе Азербайджана. Из этого объема 6 млрд куб. м/г предназначены для Турции и 10 млрд куб. м/г — для стран Южной Европы, в первую очередь Италии.

"Южный газовый коридор" всесторонне поддерживается США и ЕС, которые рассматривают его, как альтернативу поставкам российского газа. Инвестиции в проект уже превысили $40 млрд Брюссель даже исключил этот проект из Третьего энергетического пакета, запрещающего одной компании поставлять 100% газа по трубопроводам, идущим в ЕС. Еврокомиссия позволила азербайджанской государственной компании SOCAR полностью заполнить "Южный газовый коридор".

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГАЗА НЕ ХВАТИТ, НО РОССИЯ ПОМОЖЕТ

Многие эксперты подвергают сомнению способность Азербайджана обеспечить поставку 16 млрд куб. м/г в течение продолжительного времени. Согласно данным Госкомстата АР, добыча газа в стране выросла в январе-октябре 2018 года до 24,97 млрд куб. м — на 5,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Азербайджану удалось переломить негативную тенденцию сокращения добычи газа, которая наблюдалась в предыдущие годы. Однако производство товарного газа увеличилось в годовом выражении лишь на 3,5% — до 15,59 млрд куб. м — в связи с необходимость закачивать большие объемы в пласт для поддержания добычи на группе месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. При этом, экспорт азербайджанского газа за десять месяцев этого года составил 5,65 млрд куб. м.

Согласно существующим контрактам, Азербайджан поставляет газ в Турцию и Грузию в объеме 6,5 млрд куб. м/г и 2,7 млрд куб. м/г соответственно. Для обеспечения контрактных обязательств и собственных нужд Баку вынужден закупать газ в соседних странах — России, Иране и Туркмении, поскольку собственных ресурсов не хватает.

В прошлом году после 11-летнего перерыва Азербайджан возобновил импорт газа из России в объеме 1,6 млрд куб. м/г. Иран осуществляет поставки в Нахичевань, отрезанный от основной территории Азербайджана. Кроме того, транзитом через Иран в Азербайджан поступает газ из Туркмении, необходимый для внутреннего потребления и выполнения обязательств перед Грузией.

Ресурсной базой "Южного газового коридора" является шельфовое месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м, по официальным данным азербайджанской стороны. В настоящее время добыча составляет около 30 млн куб. м/сут., или 10,95 млрд куб. м/г. В рамках второй фазы разработки Шах-Дениза планируется довести добычу до 16 млрд куб. м/г. Однако этого объема недостаточно для выполнения всех обязательств согласно существующим контрактам с Турцией и Грузией, обеспечения растущих внутренних потребностей и поставок по "Южному газовому коридору".

Азербайджану придется увеличить закупки газа за рубежом или оставить ТАР — европейский участок "Южного газового коридора" — загруженным не полностью. Недостающие объемы может предоставить Россия: "Газпром" обладает необходимыми ресурсами, а к 2020 году обе нитки "Турецкого потока" буду введены в строй. Европейские компании, вложившие значительные средства в строительство ТАР, не согласятся с неполной загрузкой газопровода.

Впрочем, Баку надеется на подключение в будущем к "Южному газовому коридору" других стран — Ирака, Туркмении и даже Израиля. Однако, когда это произойдет, неизвестно.