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Набиуллина: нынешние темпы роста ВВП неудовлетворительны
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Набиуллина: нынешние темпы роста ВВП неудовлетворительны 

News.ru 58 минут назад
Темпы роста российской экономики на уровне 1,5–2% не могут считаться удовлетворительными для такой страны, как РФ. Такое мнение озвучила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы.
«Сейчас экономика растёт темпами, по нашим оценкам, близким к потенциальным»;
По прогнозам ЦБ, рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,5–2%;
«Этими темпами роста такая страна, как наша, не может быть удовлетворена»;
По оценкам ЦБ, российская экономика выйдет на темпы роста в 3% в 2021 году;
«Сама по себе денежно-кредитная политика не может привести к устойчивым темпам роста»;
Цель денежно-кредитной политики остаётся неизменной — сохранение инфляции на устойчивостях уровне в 4%.
«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста при высокой модели неопределенности»;
«Важнейшим инструментом стабилизации является, конечно же, плавающий валютный курс»;
В ЦБ считают оправданной консервативность своих прогнозов;
«Хотя нефть — всё ещё существенный фактор риска, наши расчёты показывают, что российская экономика стала менее чувствительной к колебаниям нефтяных цен»;
Период притока капитала может смениться периодом оттока капитала, и пострадать от этого могут страны с развивающимися рынками.
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