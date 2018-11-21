Набиуллина: нынешние темпы роста ВВП неудовлетворительны

«Сейчас экономика растёт темпами, по нашим оценкам, близким к потенциальным»;

По прогнозам ЦБ, рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,5–2%;

«Этими темпами роста такая страна, как наша, не может быть удовлетворена»;

По оценкам ЦБ, российская экономика выйдет на темпы роста в 3% в 2021 году;

«Сама по себе денежно-кредитная политика не может привести к устойчивым темпам роста»;

Цель денежно-кредитной политики остаётся неизменной — сохранение инфляции на устойчивостях уровне в 4%.

«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста при высокой модели неопределенности»;

«Важнейшим инструментом стабилизации является, конечно же, плавающий валютный курс»;

В ЦБ считают оправданной консервативность своих прогнозов;

«Хотя нефть — всё ещё существенный фактор риска, наши расчёты показывают, что российская экономика стала менее чувствительной к колебаниям нефтяных цен»;

Период притока капитала может смениться периодом оттока капитала, и пострадать от этого могут страны с развивающимися рынками.