Американские фермеры избавляются от урожая

Американские фермеры избавляются от своего урожая

Торговая война США и Китая привела к тому, что сельхозпроизводителям некуда сбывать продукцию.

Перед американскими фермерами, заканчивающими сбор урожая, стоит серьезная проблема: куда девать эти горы зерна, которые они собирались продать китайским покупателям.

Некоторые сельхозпроизводители принимают решение избавиться от излишков: они измельчают их и оставляют гнить. Если раньше фермеры могли сбыть на рынке и часть некондиционного товара, например, соевые бобы, подпорченные излишней влажностью, то сейчас такой возможности нет: все элеваторы переполнены.

Вторая причина, по которой фермеры оставляют часть урожая гнить на полях или закапывают в землю, вместо того, чтобы продать хоть за сколько-то: стремление подогреть рынок в ожидании достижения договоренностей между США и КНР.

В этом году американские фермеры засеяли 89,1 млн акров земли соевыми бобами. Это вдвое больше прошлогоднего объема: сельхозпроизводители ждали растущего спроса из Китая, собираясь получить максимум выгоды.

Но Пекин ввел для американских экспортеров 25% пошлину на соевые бобы. И это перекрыло канал поставок из США в КНР, который оценивался примерно в $12 млрд: доля Китая в американском экспорте составляла порядка 60%.

Теперь же больше всех зарабатывают владельцы элеваторов и хранилищ. И так, как предложение очень ограничено, а спрос огромен, они смело поднимают цены. В среднем хранение продукции обходится американским производителям на 40% дороже, чем годом ранее.

В некоторых районах, в зависимости от расположения элеваторов, наблюдаются и более серьезные ценовые скачки. Компании, работающие на берегах рек берут гораздо больше, чем их коллеги из других, сухопутных регионов. Ведь там есть возможность быстрого выхода на экспортные рынки.

Так по информации Reuters , на некоторых речных терминалах Среднего Запада фермеры платили по 60 центов за бушель за хранение сои до конца года. Это вдвое больше, чем год назад. — более чем в два раза больше, чем год назад.

Более того, в США среди фермеров востребовано все, что позволяет складировать зерно. Даже мешки для хранения подорожали на 30%.

Торговая война только усугубила нагрузку на хранилища, которая в последние годы и без того была постоянной проблемой, главным образом из-за мирового избытка зерна.

По данным Департамента сельского хозяйства США, еще до урожая этой осени около 20% общих площадей хранилищ зерна в США было заполнено кукурузой, соевыми бобами и пшеницей из предыдущих урожаев. Это было самым высоким показателем за 12 лет.

Кроме того, трейдеры вводят различные дополнительные сборы за качество товара: слишком мелкие бобы, слишком высокая влажность. Производителям приходится за все доплачивать. Некоторые фермеры уже обращаются в суд, чтобы оспорить несправедливое, на их взгляд ценообразование.

Другие же вывозят из амбаров технику и оборудование, пытаясь освободить еще хоть немного места для хранения урожая, который они надеются все-таки продать в Китай.