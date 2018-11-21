Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35

ЦБ рассказал о последствиях падения нефти до $35

По ее словам, нынешний базовый сценарий подразумевает падение нефтяных котировок не ниже 55 долларов и разгон инфляции до 5-5,5% в 2019 году из-за «накопленного» ослабления рубля и предстоящего роста ставки налога на добавленную стоимость.

В то же время этот сценарий подразумевает возвращение инфляции на целевой, четырехпроцентный, уровень, уже в 2020-м.

Другой сценарий ЦБ, который предусматривает нефть за 75 долларов, подразумевает примерно тот же уровень инфляции, что и базовый.

Наконец, рисковый сценарий подразумевает удешевление барреля нефти до 35 долларов, ужесточение санкций и, как следствие, большой отток капитала из России.

По словам Набиуллиной, последний сценарий способен привести российскую экономику к рецессии в 2019-м, а инфляцию разогнать до двухзначных показателей.

«Но это будет краткосрочный эффект. У нас есть инструменты, чтобы с этим справиться», — подчеркнула она.

Глава ЦБ отметила, что рисковый сценарий подразумевает возобновление роста экономики уже в 2020-м, а в 2021-м — достижение темпов роста базового сценария.