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Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
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ЦБ рассказал о последствиях падения нефти до $35 

Рамблер 50 минут назад
Падение цены нефти до 35 долларов за баррель приведет к резкому, но краткосрочному росту инфляции в России. Об этом, как сообщает РБК, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила во время выступления в Госдуме.
По ее словам, нынешний базовый сценарий подразумевает падение нефтяных котировок не ниже 55 долларов и разгон инфляции до 5-5,5% в 2019 году из-за «накопленного» ослабления рубля и предстоящего роста ставки налога на добавленную стоимость.
В то же время этот сценарий подразумевает возвращение инфляции на целевой, четырехпроцентный, уровень, уже в 2020-м.
Что будет с ценами на нефть
Другой сценарий ЦБ, который предусматривает нефть за 75 долларов, подразумевает примерно тот же уровень инфляции, что и базовый.
Наконец, рисковый сценарий подразумевает удешевление барреля нефти до 35 долларов, ужесточение санкций и, как следствие, большой отток капитала из России.
По словам Набиуллиной, последний сценарий способен привести российскую экономику к рецессии в 2019-м, а инфляцию разогнать до двухзначных показателей.
«Но это будет краткосрочный эффект. У нас есть инструменты, чтобы с этим справиться», — подчеркнула она.
Глава ЦБ отметила, что рисковый сценарий подразумевает возобновление роста экономики уже в 2020-м, а в 2021-м — достижение темпов роста базового сценария.
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