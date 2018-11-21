Россия приготовилась к валютной войне

«Массированный приток капитала, который наблюдался в прошлые годы в мире, когда развитые страны проводили беспрецедентно мягкую политику, может смениться периодом столь же занимательного и продолжительного оттока капитала», — заявила глава регулятора, отметив, что пострадают в первую очередь развивающиеся рынки, к числу которых относится и Россия.

Набиуллина обвиняет в рисках для российской и других экономик США и Китай, которые развязали в 2018 году торговую войну:

«Введение взаимных протекционистских барьеров между крупнейшими экономиками — все это негативно влияет на глобальную торговлю и создает угрозы для устойчивого глобального роста».

Торговые противостояния, как считает Набиуллина, способны обвалить фондовые рынки, навредить мировой экономике, замедлив ее рост, а также привести к новому витку противостояния, который выльется в валютные войны.

Последствия торговых противостояний и политики на мировые фондовые рынки ощущаются в последние недели — мировые цены на нефть упали почти на 10 долларов, чем вызвали серьезные опасения у трейдеров, которые боятся повторения ситуации 2014 года, когда за пару месяцев цены на нефть упали в два раза.