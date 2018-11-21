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Россия приготовилась к валютной войне
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Россия приготовилась к валютной войне 

Lenta.ru 1 час назад
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускает, что торговые войны рискуют перерасти в валютные в случае неблагоприятного развития ситуации в мировой экономике. Такое мнение она выразила в ходе выступления в Госдуме, сообщает «Росбалт».
«Массированный приток капитала, который наблюдался в прошлые годы в мире, когда развитые страны проводили беспрецедентно мягкую политику, может смениться периодом столь же занимательного и продолжительного оттока капитала», — заявила глава регулятора, отметив, что пострадают в первую очередь развивающиеся рынки, к числу которых относится и Россия.
Набиуллина объяснила пессимизм ЦБ
Набиуллина обвиняет в рисках для российской и других экономик США и Китай, которые развязали в 2018 году торговую войну:
«Введение взаимных протекционистских барьеров между крупнейшими экономиками — все это негативно влияет на глобальную торговлю и создает угрозы для устойчивого глобального роста».
Торговые противостояния, как считает Набиуллина, способны обвалить фондовые рынки, навредить мировой экономике, замедлив ее рост, а также привести к новому витку противостояния, который выльется в валютные войны.
Последствия торговых противостояний и политики на мировые фондовые рынки ощущаются в последние недели — мировые цены на нефть упали почти на 10 долларов, чем вызвали серьезные опасения у трейдеров, которые боятся повторения ситуации 2014 года, когда за пару месяцев цены на нефть упали в два раза.
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