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Построено около 250 километров «Северного потока-2»
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Nord Stream 2 построил около 250 километров «Северного потока-2» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Nord Stream 2 AG построил около 250 километров "Северного потока-2", сообщил РИА Новости представитель компании Йенс Мюллер (Jens Mueller).
"Около 250 километров построено на данный момент", — сказал Мюллер.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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