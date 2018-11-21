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В Еврокомиссии обеспокоены госдолгом Италии
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В Еврокомиссии обеспокоены размером госдолга Италии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Размер государственного долга Италии является основным предметом для беспокойства Еврокомиссии, сказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси на пресс-конференции в среду.
"Размер итальянского государственного долга, снижение которого мы не видим на ближайшие два года, остается для нас основным предметом для беспокойства", — сказал он.
Как заявил ранее в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, проект государственного бюджета Италии на 2019 год значительно отклоняется от установленных в Евросоюзе бюджетных правил, а также противоречит обязательствам, которые итальянское правительство взяло на себя ранее.
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