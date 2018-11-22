Курганские казаки призвали Трампа вернуть «украденные» у русских деньги

Курганская региональная общественная организация "Казачество России" обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вернуть "украденные" у русских людей деньги, соответствующее письмо организация планирует передать в генконсульство США в Екатеринбурге.

"Данное обращение нашей организацией напечатано. Мы планируем его передать в генеральное консульство США в Екатеринбурге в пятницу утром. Договоренность у нас с сотрудниками консульства есть — нас встретит представитель отдела культуры", — сказал РИА Новости верховный атаман региональной общероссийской общественной организации ООО "Казачество России" Валерий Попов.

Письмо за его подписью опубликовано на странице атамана в социальной сети "ВКонтакте". В письме к Трампу указывается: "В своих выступлениях против России вы и ваши СМИ устраиваете бесовской шабаш… Если вы боретесь с ворами — российскими олигархами и чиновниками… боритесь конкретно с ними, а не с народом".

Деньги олигархов и чиновников, которые были заморожены на их счетах, Попов предлагает перевести тем, "у кого эти деньги были украдены".

"Расчетный счет я вам высылаю, 2-5 миллиардов долларов нас, русских и казаков, на первое время устроят", — добавляет Попов в письме, поясняя, что деньги необходимы для "национального возрождения".

Как уточнил Попов РИА Новости, всего в России насчитывается 11 отделений организации, общая численность — 10 тысяч человек.