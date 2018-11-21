Рынку недвижимости предрекли новый кризис

Рынок недвижимости находится в предкризисном состоянии, и для сохранения платежеспособного спроса государству придется снова запускать механизм субсидирования ипотечных ставок из бюджета. Такое мнение приводится в пресс-релизе компании «Одобри.онлайн» (есть в редакции «Ленты.ру» ).

Эта мера, вероятно, будет реализована уже в 2019 году, считает руководитель «Одобри.онлайн» Екатерина Сивова. «Сейчас мы видим, что дорожает ипотека и дорожают новостройки. Такой тренд, безусловно, ударит по всей строительной отрасли и, прежде всего, скажется на покупательском спросе», — отмечает эксперт, добавляя, что при повышении ставок по жилищным кредитам на один процент количество сделок, как правило, сокращается на 10, а выдача ипотеки — на 20 процентов.

«Девелопмент в последние годы для России был одним из локомотивов отечественной экономики. Поэтому для сохранения этой отрасли, государству уже в следующем году придется вновь возвращаться к прямой помощи, например, через субсидирование процентных ставок по жилищным займам», — прогнозирует Сивова, уточняя, что некоторые девелоперы пока еще субсидируют ставку по жилищным кредитам за свой счет, но в случае дальнейшего ухудшения ситуации им придется отказаться от этой практики.