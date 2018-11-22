В Госдуме назвали «черные пятницы» мошенничеством

«Ввиду большого количества навязанных порой мошенническим образом так называемых «невозвратных продаж» товаров, услуг в том числе в дни «черных пятниц», «последних дней», «ликвидаций», прошу предоставить информацию о мерах, предпринимаемых ведомством в целях недопущения введения в заблуждения потребителя», — сказано в тексте документа.

Также Нилов попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову «поддержать новеллу закона, дающую право потребителям на возврат товара по собственному желанию без объяснения причин возврата и необходимости обмена на другой товар».

В запросе содержатся ссылки на ранее предложенные законодательные инициативы депутатов Госдумы, направленные на усиление защиты прав потребителей. В их числе ограничение использования ценников, которые отличаются по цвету и размеру, и принуждение продавцов размещать товары с истекающим сроком годности отдельно. Предложения ранее не были одобрены правительством.