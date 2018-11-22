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В Госдуме назвали «черные пятницы» мошенничеством 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Государственной Думы РФ Олег Нилов направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой принять меры в отношении торговых организаций, проводящих различные распродажи — «черные пятницы», «ликвидации» и им подобные. По мнению народного избранника, продавцы вводят покупателей в заблуждение, пользуясь их недостаточной информированностью, сообщил сайт «Парламентской газеты».
«Ввиду большого количества навязанных порой мошенническим образом так называемых «невозвратных продаж» товаров, услуг в том числе в дни «черных пятниц», «последних дней», «ликвидаций», прошу предоставить информацию о мерах, предпринимаемых ведомством в целях недопущения введения в заблуждения потребителя», — сказано в тексте документа.
Также Нилов попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову «поддержать новеллу закона, дающую право потребителям на возврат товара по собственному желанию без объяснения причин возврата и необходимости обмена на другой товар».
В запросе содержатся ссылки на ранее предложенные законодательные инициативы депутатов Госдумы, направленные на усиление защиты прав потребителей. В их числе ограничение использования ценников, которые отличаются по цвету и размеру, и принуждение продавцов размещать товары с истекающим сроком годности отдельно. Предложения ранее не были одобрены правительством.
«Прошу вас предоставить информацию о законотворческих инициативах ведомства и правительства для изменения сложившейся ситуации», — написал Нилов.
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Комментарии
Анна Попова , Олег Нилов , Госдума , Роспотребнадзор , Парламентская газета , Экономика
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